«Тоттенхэм» нацелился на Милана Шкриньяра. «Интер» требует € 60 млн

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, 25-летним футболистом заинтересовался «Тоттенхэм Хотспур». Лондонский клуб уже связался с «нерадзурри» по поводу потенциального трансфера словака. «Интер» запросил за своего игрока € 60 млн. «Шпоры» рассчитывают снизить эту сумму.
Шкриньяр перешёл в «Интер» летом 2019 года из «Сампдории». До этого он защищал цвета словацкой «Жилины». Контракт защитника с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года.
В минувшем сезоне Милан принял участие в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне, отдал 2 голевые передачи и получил 9 жёлтых карточек. «Интер» по итогам кампании занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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