Защитник клуба «Реал Сосьедад» Диего Льоренте близок к переходу в «Лидс». Пресс-служба испанской команды сообщила, что стороны достигли принципиального соглашения по трансферу игрока.



Льоренте является воспитанником мадридского «Реала». Основной позицией игрока является центр обороны. Он перешёл в «Реал Сосьедад» в 2017 году за € 7 млн. За три сезона защитник сыграл 88 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. 27-летний игрок дебютировал за сборную Испании в 2016 году, провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Льоренте в € 20 млн.



В розыгрыше английской Премьер-лиги «Лидc» за два тура набрал три очка и занимает 10-е место в турнирной таблице.

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