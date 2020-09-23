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Диего Льоренте близок к переходу в «Лидс»

Диего Льоренте близок к переходу в «Лидс»
Футбол / Англия 0

Защитник клуба «Реал Сосьедад» Диего Льоренте близок к переходу в «Лидс». Пресс-служба испанской команды сообщила, что стороны достигли принципиального соглашения по трансферу игрока.

Льоренте является воспитанником мадридского «Реала». Основной позицией игрока является центр обороны. Он перешёл в «Реал Сосьедад» в 2017 году за € 7 млн. За три сезона защитник сыграл 88 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. 27-летний игрок дебютировал за сборную Испании в 2016 году, провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Льоренте в € 20 млн.

В розыгрыше английской Премьер-лиги «Лидc» за два тура набрал три очка и занимает 10-е место в турнирной таблице.

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