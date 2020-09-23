Сборная России может сыграть со Швецией в «Лужниках»
Товарищеский матч между сборными России и Швеции пройдёт 8 октября в Москве. РФС удалось договориться о переносе игры в столицу. Как стало известно «Чемпионату», РФС рассматривает вариант проведения матча Швеция – Россия в «Лужниках», но окончательное решение ещё не принято.
Контрольный матч со Швецией состоится 8 октября, начало матча – в 19:30 мск. Встреча является частью подготовительного процесса к предстоящим матчам Лиги наций. 11 октября национальная команда сыграет дома с Турцией, а 14 октября примет на своём поле Венгрию.
После двух туров Лиги наций сборная России занимает первое место в группе. Национальная команда выиграла дома у Сербии (3:1), а затем на выезде победила Венгрию (3:2).
Матч Швеция — Россия состоится в Москве
- 23 сентября 2020
-
13:56
-
13:41
-
13:34
-
13:30
-
13:15
-
13:03
-
13:01
-
12:42
-
12:24
-
12:18
-
12:16
-
11:51
-
11:42
-
11:42
-
11:20
-
11:01
-
10:43
-
10:37
-
10:16
-
09:58
-
09:55
-
09:34
-
09:31
-
09:22
-
09:17
-
09:16
-
09:00
-
08:37
-
08:30
-
07:22
-
06:59
-
05:54
-
04:44
-
02:59
-
02:09
Партнерский контент