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Сборная России может сыграть со Швецией в «Лужниках»

Сборная России может сыграть со Швецией в «Лужниках»
Футбол / Сборная России 0

Товарищеский матч между сборными России и Швеции пройдёт 8 октября в Москве. РФС удалось договориться о переносе игры в столицу. Как стало известно «Чемпионату», РФС рассматривает вариант проведения матча Швеция – Россия в «Лужниках», но окончательное решение ещё не принято.

Контрольный матч со Швецией состоится 8 октября, начало матча – в 19:30 мск. Встреча является частью подготовительного процесса к предстоящим матчам Лиги наций. 11 октября национальная команда сыграет дома с Турцией, а 14 октября примет на своём поле Венгрию.

После двух туров Лиги наций сборная России занимает первое место в группе. Национальная команда выиграла дома у Сербии (3:1), а затем на выезде победила Венгрию (3:2).

Матч Швеция — Россия состоится в Москве
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