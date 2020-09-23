Сборная России может сыграть со Швецией в «Лужниках»

Товарищеский матч между сборными России и Швеции пройдёт 8 октября в Москве. РФС удалось договориться о переносе игры в столицу. Как стало известно «Чемпионату», РФС рассматривает вариант проведения матча Швеция – Россия в «Лужниках», но окончательное решение ещё не принято.



Контрольный матч со Швецией состоится 8 октября, начало матча – в 19:30 мск. Встреча является частью подготовительного процесса к предстоящим матчам Лиги наций. 11 октября национальная команда сыграет дома с Турцией, а 14 октября примет на своём поле Венгрию.



После двух туров Лиги наций сборная России занимает первое место в группе. Национальная команда выиграла дома у Сербии (3:1), а затем на выезде победила Венгрию (3:2).

Матч Швеция — Россия состоится в Москве