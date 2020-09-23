Матч Швеция — Россия состоится в Москве
Матч сборной России со Швецией состоится в Москве. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале национальной команды.
Дата и время проведения матча остались прежними. Встреча пройдёт 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Стадион, на котором сыграют команды, пока неизвестен.
Изначально матч Швеция – Россия планировали провести в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена».
В предыдущую паузу на международные матчи сборная России одержала две победы в Лиге наций. Подопечные Станислава Черчесова сначала на своём поле переиграли Сербию (3:1), а затем на выезде – Венгрию (3:2). В первом круге национальной команде также предстоит встретиться с Турцией. Матч состоится в России 1 октября. Начало встречи запланировано на 21:45 мск.
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