Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матч Швеция — Россия состоится в Москве

Матч Швеция — Россия состоится в Москве
Футбол / Сборная России 0

Матч сборной России со Швецией состоится в Москве. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале национальной команды.

Дата и время проведения матча остались прежними. Встреча пройдёт 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Стадион, на котором сыграют команды, пока неизвестен.

Изначально матч Швеция – Россия планировали провести в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена».

В предыдущую паузу на международные матчи сборная России одержала две победы в Лиге наций. Подопечные Станислава Черчесова сначала на своём поле переиграли Сербию (3:1), а затем на выезде – Венгрию (3:2). В первом круге национальной команде также предстоит встретиться с Турцией. Матч состоится в России 1 октября. Начало встречи запланировано на 21:45 мск.

Главные выводы по итогам двух матчей сборной России. Что классно, а что нужно улучшать
Семёнов – не единственная проблема команды. А положительный результат – не единственный повод для радости.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020