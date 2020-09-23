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Тренер «Бунёдкора»: скорее всего, Жалолиддинов вернётся к нам из «Локомотива»

Тренер «Бунёдкора»: скорее всего, Жалолиддинов вернётся к нам из «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Бунёдкора» Вадим Абрамов высказался о потенциальном возвращении из «Локомотива» полузащитника Жасурбека Жалолиддинова.

«Вернётся ли Жалолиддинов в «Бунёдкор»? В заявку мы его внести можем. По регламенту, если узбекский футболист возвращается из-за границы, мы можем его зарегистрировать. Скорее всего, он у нас будет. Дозаявим, и у него будет игровая практика. Когда Жалолиддинов уходил в «Локомотив», мы этот момент обговаривали – если он там играть не будет, то придёт к нам и будет играть у нас», — приводит слова Абрамова Championat.Asia.

Ранее сообщалось, что узбекистанская лига обратилась в национальную футбольную ассоциацию с требованием расследовать обстоятельства перехода 18-летнего Жалолиддинова в «Локомотив».

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