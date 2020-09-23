Моуринью: устал от вопросов про Алли. 99 процентов ответственности лежит на игроке

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о ситуации полузащитника Деле Алли, потерявшего место в основном составе команды в последних матчах.



«Я не устал от Деле, потому что он отличный парень, но я устал от вопросов о нём. 99 процентов ответственности лежит на игроке. На мне – один процент. На мне, на моём штабе, на людях, работающих вокруг, на всех – один процент. А на игроках – 99.



Алли – топ-игрок. Нельзя достичь такого уровня за счёт удачи. Для этого нужно усердно работать. Возможно, дело в уверенности, я не знаю, что именно происходит, но он профессионал. Каждый в команде согласится со мной, если я скажу, что Деле вернётся к своей лучшей форме», — приводит слова Моуринью BBC.



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