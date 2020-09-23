Серхи Роберто: признаюсь, хотел бы провести последние несколько лет карьеры в MLS

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто поделился мнением о своём будущем в клубе, а также прокомментировал недавнюю ситуацию с капитаном команды Лионелем Месси.

«Я никогда не думал об уходе. Каждое лето появляются слухи об интересе от других клубов, но я всегда говорил, что, пока играю регулярно, идея об уходе даже не приходит в голову. Признаюсь, я хотел бы провести последние несколько лет своей карьеры в Соединённых Штатах, хочется получить опыт в MLS.



Месси? Я уже думал, что он не останется. Он наш капитан и лучший игрок «Барсы», поэтому трудно было бы представить команду без Лео. Я скрестил пальцы, чтобы он остался. С ним мы сильнее. С тех пор как я присоединился к основной команде, он всегда был одинаково голодным и амбициозным», — цитирует Роберто пресс-служба клуба.