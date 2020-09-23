Созин: Федун идёт в CAS? С нетерпением жду их решения

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение «Спартака» обратиться в Спортивный арбитражный суд по поводу штрафа, наложенного на владельца красно-белых Леонида Федуна за высказывание о снятии команды с чемпионата России.

«Федун имел полное право обжаловать решение комитета по этике в CAS. Я вспоминаю, как юристы «Спартака» подошли к заседанию по этике, и сейчас я не удивлён, что они пошли дальше. Но понимая, какие серьёзные юристы работают на Федуна, мы тоже готовились серьёзно. Не удивлен, что апелляцию Федуна отклонили, мы ведь педантично подошли к параграфам, которые вменялись ему в вину. На апелляции и не должно было быть другого ответа.

Что будет в CAS? Мне самому интересно. Для меня CAS – это что-то глобальное, когда наших олимпийцев дисквалифицировали, например. У Федуна нет такого серьёзного повода, чтобы идти в CAS. Мы не комитет кровожадных людей, мы просто уточнили, что его поведение было неправильным. Жду решения CAS с нетерпением, но ждать его стоит не раньше чем к концу декабря", — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.