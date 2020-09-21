Талалаев: сколько раз «Динамо» побеждало без удалений и пенальти? Удачи в еврокубках!

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 8-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:1).
«Замечательная игра. Хозяева — молодцы, с победой. Мы немного недотерпели. Если ты не забиваешь, забивают тебе. Закон футбола никто не отменял. Шунин — лучший игрок матча. Будем работать с нападающими, моменты нужно забивать. „Ахмат“ остался в лиге по дополнительным показателям. Мы не делали покупок и меняем игру постепенно.
Сегодня полностью переиграли команду, если говорить без сарказма. Если бы не Шунин, матч закончился ещё в первом тайме. У «Динамо» были стандарты. Мы будем работать над реализацией, чтобы забивать. Надеемся и на усиление.
Посмотрите, сколько раз московская команда побеждала в матчах без удалений и пенальти? Пересмотрите матч „Динамо“ с «Локомотивом» из Тбилиси. Удачи в следующих еврокубках! Всего хорошего, до свидания», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 21 сентября 2020
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