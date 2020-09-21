Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Талалаев: сколько раз «Динамо» побеждало без удалений и пенальти? Удачи в еврокубках!

Талалаев: сколько раз «Динамо» побеждало без удалений и пенальти? Удачи в еврокубках!
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 8-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:1).

«Замечательная игра. Хозяева — молодцы, с победой. Мы немного недотерпели. Если ты не забиваешь, забивают тебе. Закон футбола никто не отменял. Шунин — лучший игрок матча. Будем работать с нападающими, моменты нужно забивать. „Ахмат“ остался в лиге по дополнительным показателям. Мы не делали покупок и меняем игру постепенно.

Сегодня полностью переиграли команду, если говорить без сарказма. Если бы не Шунин, матч закончился ещё в первом тайме. У «Динамо» были стандарты. Мы будем работать над реализацией, чтобы забивать. Надеемся и на усиление.

Посмотрите, сколько раз московская команда побеждала в матчах без удалений и пенальти? Пересмотрите матч „Динамо“ с «Локомотивом» из Тбилиси. Удачи в следующих еврокубках! Всего хорошего, до свидания», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Новиков: «Динамо» нужно было втянуться после неудачи в Тбилиси, трибуны не поддерживали
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020