Сергей Игнашевич извинился за второе подряд домашнее поражение «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение в домашнем матче 11-го тура Футбольной национальной лиги с «Нижним Новгородом» (0:2).



«К сожалению, мы не смогли ничего противопоставить хорошему, мастеровитому сопернику, не получилась у нас игра… В первом тайме «Нижний» был острее, да и во втором после быстрого гола гостям было удобно играть на контратаках. А у нас сегодня выпали несколько позиций. Мы пытались освежить игру заменами, но всё вылилось в отсутствие голевых моментов и красную карточку. Хочу извиниться за это поражение. Мы не смогли проявить сегодня свои лучшие качества», — приводит слова Игнашевича пресс-служба ФНЛ.



Это поражение стало для «Торпедо» вторым подряд на своём поле. В предыдущем туре чёрно-белые уступили «Оренбургу» (1:2).

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