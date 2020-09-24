Защитник «Интера» Диего Годин согласовал контракт с «Кальяри» до 2022 года с опцией продления на сезон. Одной из причин такого выбора стал тот факт, что его супруга родом с Сардинии. Уругваец прошёл медицинское обследование на прошлой неделе, осталось лишь дождаться официального подтверждения сделки. 34-летний игрок будет получать € 3 млн в год, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём «твиттере».



Диего Годин выступает за «Интер», в стан которого он перебрался в 2019 году из «Атлетико» на правах свободного агента. В сезоне-2019/2020 защитник провёл 36 матчей, забил два гола и отдал результативную передачу.



Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Година в € 5 млн.

Диего Годин близок к переходу в «Кальяри»