Защитник «Интера» Диего Годин согласовал контракт с «Кальяри» до 2022 года с опцией продления на сезон. Одной из причин такого выбора стал тот факт, что его супруга родом с Сардинии. Уругваец прошёл медицинское обследование на прошлой неделе, осталось лишь дождаться официального подтверждения сделки. 34-летний игрок будет получать € 3 млн в год, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Диего Годин выступает за «Интер», в стан которого он перебрался в 2019 году из «Атлетико» на правах свободного агента. В сезоне-2019/2020 защитник провёл 36 матчей, забил два гола и отдал результативную передачу.
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Година в € 5 млн.
- 24 сентября 2020
-
09:41
-
09:35
-
09:24
-
09:21
-
08:33
-
07:49
-
06:41
-
04:15
-
04:04
-
02:40
-
02:22
-
02:09
-
01:33
-
01:10
-
00:52
-
00:43
-
00:30
-
00:30
-
00:16
-
00:01
- 23 сентября 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:52
-
23:37
-
23:35
-
23:24
-
23:14
-
23:06
-
22:55
-
22:27
-
22:24
-
22:09
-
22:05
-
21:38
-
21:26