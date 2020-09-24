Альваро Мората: всегда буду готов играть за «Ювентус». Это великий клуб и семья

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората прокомментировал возвращение в «Ювентус на правах аренды.
«Здорово вернуться сюда. Я всегда ощущал привязанность к «Ювентусу», сейчас я счастлив. С нетерпением жду момента, когда присоединюсь к партнёрам по команде. Мой первый приход сюда получился отличным, но сейчас я убеждён, что стал сильнее и вырос во многих аспектах. Уверен, это будет ещё одно замечательное приключение.
Я всегда буду готов играть за «Ювентус». Это великий клуб и семья. В место, которое ощущается как дом, хочется возвращаться всегда», — цитирует Морату Football Italia со ссылкой на клубное телевидение «Ювентуса».
Арендное соглашение 27-летнего испанского футболиста рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на один год. Ранее появилась информация, что итальянский клуб арендует Альваро за € 9 млн. Напомним, что форвард уже выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год.
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