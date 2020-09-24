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ЦСКА готовит новое предложение по Жоау Палинье

ЦСКА готовит новое предложение по Жоау Палинье
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА возобновил переговоры по трансферу полузащитника «Спортинга» Жоау Палиньи. «Львы» рассчитывают получить за 25-летнего португальца € 15 млн. «Армейцам» придётся уговорить игрока на переезд в Россию до закрытия трансферного окна. Красно-синие готовят улучшенное предложение и «Спортингу», и Палинье, сообщает Record.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА предлагал за Палинью € 12 млн, но «Спортинг» отказался продавать полузащитника.

Португалец попал в систему «Спортинга» в 2013 году, а его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2019/2020 Жоау принял участие в 27 матчах португальской Примейры, забил 2 гола и получил 9 жёлтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Палиньи в € 9 млн.

ЦСКА сделает предложение в размере € 10 млн по трансферу Палиньи из «Спортинга»
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