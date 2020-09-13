Медведев: продолжаем переговоры с Кузяевым. Есть вероятность, что он останется в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев допустил, что полузащитник Далер Кузяев, который в данный момент является свободным агентом, останется в клубе.
«Мы продолжаем переговоры. Есть вероятность, что он останется в «Зените», — цитирует Медведева «Спорт день за днём».
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний хавбек в 20 матчах отдал 2 результативные передачи. В 4 встречах Лиги чемпионов и 4 — Кубка России ему не удалось отметиться результативными действиями.
Сообщалось, что «Саутгемптон» изучает возможность подписания Кузяева. Руководству английского клуба очень нравится игрок, и он рассматривается как замена полузащитнику Пьеру-Эмилю Хёйбьергу, который был продан в «Тоттенхэм Хотспур».
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