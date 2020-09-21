Самые ценные свободные агенты прямо сейчас. Наш Кузяев — в топ-3!

В это нетипичное трансферное окно на рынок свободных агентов вышло множество достойных мастеров. Среди них нет игроков дороже € 20 млн по Transfermarkt, но хватает футболистов с серьёзным бэкграундом, есть нападающие с хорошей статистикой. Многие ещё не сказали последнего слова. Пройдёмся по списку.

Микель Сан-Хосе, 31 год, € 4,8 млн. Без контракта с 20 июля 2020 года

Испанский полузащитник впервые за долгое время остался без клуба. Легенда «Атлетика» провёл 11 сезонов за басков, наиграв в общей сложности 397 матчей. За это время Сан-Хосе выиграл Суперкубок Испании, дважды становился финалистом Кубка страны и Лиги Европы.



В этом сезоне Микель выпал из стартового состава, поэтому сыграл только 13 матчей во всех турнирах. Одним из вариантов продолжения карьеры испанца называется «Валенсия», которая завершила прошлый сезон на девятом месте.

Алешандре Пато, 31 год, € 4,8 млн. Без контракта с 21 августа 2020 года

Бразильский футболист последние два года провёл в «Сан-Паулу». Статистику не назовёшь блестящей: 9 голов в 33 матчах. Перед возвращением на родину бразилец два года отыграл за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (60 матчей, 36 голов).



Обидно, что карьера бразильского форварда пошла вниз по наклонной после хорошего начала в «Милане». Это понимает и сам Пато, поэтому в апреле заявил о желании вернуться в Европу: «Я хотел бы вернуться в Европу. У меня всё хорошо в этом году, я намерен выиграть Кубок Либертадорес, а потом отправлюсь туда. Было бы неплохо в «Милан». Что касается моего первого пребывания в «Милане», небольшая травма в конце концов стала серьезным ударом. Я потерял веру, чувствовал себя немного одиноко, ведь все обвиняли меня. Клуб должен сосредоточиться на Ибрагимовиче, он слишком ценен для молодежи и смертельно опасен в штрафной площади. Он тот, кто тянет состав на себе, заставляя делать всё возможное. К тому же он очень умный футболист, который хорошо заботится о себе».

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Эсекьель Гарай, 33 года, € 4,8 млн. Без контракта с 1 июля 2020 года

Бывший защитник «Зенита» не стал продлевать контракт с «Валенсией» и покинул клуб. Позже Гарай опроверг информацию об отказе продлить соглашение с испанским клубом: «Очень жаль, что приходится прибегать к подобным методам. Но против меня ведётся клеветническая кампания. Конечно, было бы легче, чтобы мои адвокаты выступили с заявлением, но я решил обратиться лично. Под «кампанией» имею в виду людей, находящихся в клубе, которые пытаются дискредитировать меня как профессионала и человека».



За «летучих мышей» защитник выступал четыре года после «Зенита»: 114 матчей, пять голов. В сезоне-2018/2019 Гарай стал обладателем Кубка Испании. Последними клубами, проявлявшими интерес к защитнику, были «Интер» и «Рома».

Кевин Штегер, 27 лет, € 6 млн. Без контракта с 1 июля 2020 года

Австрийский полузащитник последние два года провёл в немецкой «Фортуне». Там Штегер сыграл 43 матча, забил три гола и отдал 15 голевых передач.



Прошлый сезон получился скомканным для 27-летнего полузащитника (пять голевых передач), поскольку первую половину он пропустил из-за разрыва крестообразной связки. О его будущем информации мало, но, скорее всего, Штегер захочет остаться в Бундеслиге.

Хосе Кальехон, 33 года, € 7,5 млн. Без контракта с 1 сентября 2020 года

Бывший нападающий «Реала» последние семь лет носил футболку «Наполи». Кальехон вписал своё имя в историю итальянского клуба: 349 матчей, 82 гола, 78 голевых передач, два Кубка Италии и один Суперкубок. В сезоне-2016/2017 Хосе стал лучшим ассистентом Серии А.



К испанцу проявляют интерес «Валенсия», «Севилья» и «Вильярреал».

10 игроков, которые раскрылись после ухода из «Реала» Двое из них сейчас в аренде, но вряд ли захотят вернуться в Мадрид.

Дэниел Старридж, 31 год, € 8 млн. Без контракта со 2 марта 2020 года

Весной англичанин покинул «Трабзонспор», за который сыграл 16 матчей и забил семь мячей. В услугах Старриджа были заинтересованы «Ди Си Юнайтед» и «Майами Интер», а также итальянский клуб «Беневенто». Сам футболист смотрит в сторону английской Премьер-лиги.



«У меня есть варианты продолжения карьеры по всему миру, но я английский игрок, и мне всегда нравилось играть в Премьер-лиге. Считаю, что могу ещё многое дать чемпионату Англии. Я действительно чувствую, что у меня есть незавершённые дела, поэтому хотел бы вернуться и сыграть там.



Я очень взволнован и голоден, как никогда. Я свободный агент и играл за многие ведущие клубы по всему миру. Я готов помочь любой команде добиться успеха и стать важной частью их планов. Мои ноги ещё могут показать, на что они способны», — процитировал форварда Sky Sports.



До июня 2020 года Дэниел был отстранён от футбола за нарушение правил о ставках. В июле 2019 года ФА признала футболиста виновным и дисквалифицировала его на шесть недель, а также оштрафовала на £ 75 тыс. (€ 83,5 тыс.).



Апелляционная комиссия организации пересмотрела решение и доказала два дополнительных эпизода нарушения правил, которые ранее были отклонены. Таким образом, наказание Старриджа было ужесточено. Помимо отстранения форвард будет обязан выплатить £ 150 тыс. (около € 170 тыс.) в виде штрафа.



В январе 2018 года Старридж попросил своего брата Леона сделать ставку на его переход в «Севилью», сообщив ему информацию о переговорах. В итоге вместо переезда в Испанию форвард отправился в краткосрочную аренду в «Вест Бромвич Альбион».

10 футболистов, которые раскрылись после ухода из «Челси» Команда, составленная из этих игроков, смогла бы выиграть Лигу чемпионов.

Натаниэл Клайн, 29 лет, € 8 млн. Без контракта с 1 июля 2020 года

Последний раз английский защитник выходил на поле 12 мая 2019 года. Весь прошлый сезон Клайн пропустил из-за разрыва крестообразной связки, а летом покинул «Ливерпуль» по истечении контракта. Сезон-2018/2019 был тоже не особо удачным для него: 18 сыгранных матчей в чемпионате (14 — на правах аренды в «Борнмуте»).



В сентябре менеджер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон заявил, что Клайн будет тренироваться с «орлами», и не исключил подписания бывшего защитника «Ливерпуля». Стоит отметить, что Натаниэл — воспитанник «Кристал Пэлас» и сыграл за клуб 137 матчей.

Далер Кузяев, 27 лет, € 8 млн. Без контракта с 1 августа 2020 года

Полузащитник сборной России решил не продлевать контракт с «Зенита», обнаружив у себя желание попробовать силы в Европе. К Кузяеву проявляли интерес «Алавес», «Саутгемптон», «Ренн», но наиболее реальным остаётся переход в один из российских клубов.



По слухам, помимо «Зенита» Далера готовы принять «Спартак» и «Локомотив». При этом генеральные директора обоих клубов Шамиль Газизов и Анатолий Мещеряков назвали эти слухи глупостями.



Пока что наиболее вероятным сценарием представляется возвращение Кузяева в «Зенит». По словам генерального директора клуба Александра Медведева, шансы на то, что Кузяев останется в Санкт-Петербурге, остаются. В прошлом сезоне Далер сыграл 20 матчей в чемпионате и отметился двумя голевыми передачами.

Ещё один россиянин может уехать в топ-лигу. Ради Европы Кузяев отказал «Зениту» Полузащитник должен определиться с новым клубом на этой неделе.

Марио Гётце, 28 лет, € 10,5 млн. Без контракта с 1 июля 2020 года

После возвращения в «Боруссию» Гётце не смог вернуться на тот уровень, который у него был до ухода в «Баварию». Марио забил 14 голов в 103 играх и выиграл с Дортмундом Кубок и Суперкубок Германии. «Боруссия» поблагодарила Гётце за проведённые годы в команде и пожелала всего наилучшего, сопроводив уход немца видеороликом.

Относительно будущего Гётце ходит много разговоров. Назывались такие клубы, как «Атлетико», «Монако», «Севилья», «Фиорентина», «Вест Хэм». Также проявляла интерес к полузащитнику «Бавария», но руководство немецкого клуба отказалось от этого варианта.

Эдинсон Кавани, 33 года, € 20 млн. Без контракта с 1 июля 2020 года

Кавани — самый дорогостоящий игрок в нашем списке. После семи лет в «ПСЖ» Эдинсон выходит на рынок свободных агентов. За парижский клуб уругваец сыграл 301 матч, забил 200 голов и отдал 55 голевых передач.



Большую часть осеннего отрезка прошлого сезона Кавани пропустил из-за травм, поэтому сезон-2019/2020 закончил с 22 матчами и показателем «7+3». Кавани — 33 года, и он по-прежнему не имеет в своём списке трофеев кубок Лиги чемпионов.

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Форвардом интересовалась «Бенфика», но не потянула его зарплату. Среди других кандидатов на форварда выделяются «Атлетико», «Интер» и «Ювентус».



Сам Кавани не желает переходить в «старую синьору» из-за привязанности к «Наполи», но чёрно-белые не теряют надежд на приобретение футболиста.