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Нападающий «Челси» Хадсон-Одои хочет уйти в аренду

Нападающий «Челси» Хадсон-Одои хочет уйти в аренду
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои планирует отправиться в аренду в текущее трансферное окно. 19-летний форвард недоволен игровым временем, которое он получает в составе «пенсионеров». Одним из главных претендентов на игрока является «Бавария», сообщает talkSPORT.

Хадсон-Одои является воспитанником «Челси», он попал в основную команду в 2019 году. В сезоне-2019/2020 нападающий провёл 35 матчей, забил четыре гола и отдал семь голевых передач. В текущем сезоне форвард сыграл 10 минут с «Брайтоном» (3:1) и полную встречу с «Барнсли» (6:0), но не отметился результативными действиями.

Хадсон-Одои выступает за молодёжную сборную Англии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 31,5 млн.

Каллум Хадсон-Одои может покинуть «Челси» из-за нехватки игрового времени
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