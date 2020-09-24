Нападающий «Челси» Хадсон-Одои хочет уйти в аренду

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои планирует отправиться в аренду в текущее трансферное окно. 19-летний форвард недоволен игровым временем, которое он получает в составе «пенсионеров». Одним из главных претендентов на игрока является «Бавария», сообщает talkSPORT.



Хадсон-Одои является воспитанником «Челси», он попал в основную команду в 2019 году. В сезоне-2019/2020 нападающий провёл 35 матчей, забил четыре гола и отдал семь голевых передач. В текущем сезоне форвард сыграл 10 минут с «Брайтоном» (3:1) и полную встречу с «Барнсли» (6:0), но не отметился результативными действиями.



Хадсон-Одои выступает за молодёжную сборную Англии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 31,5 млн.

Каллум Хадсон-Одои может покинуть «Челси» из-за нехватки игрового времени