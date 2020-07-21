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Каллум Хадсон-Одои может покинуть «Челси» из-за нехватки игрового времени

Каллум Хадсон-Одои может покинуть «Челси» из-за нехватки игрового времени
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои может покинуть лондонский клуб, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 19-летний футболист недоволен количеством игрового времени в «Челси» и рассматривает возможность перехода в другой клуб в летнее трансферное окно. Отмечается, что Хадсон-Одои опасается, что не будет вызван в состав национальной команды Англии на чемпионат Европы, который пройдёт летом 2021 года. Напомним, в сентябре 2019 года форвард продлил контракт с лондонским клубом на пять лет.

Хадсон-Одои играет в составе основной команды «Челси» с 2017 года. В нынешнем сезоне английский форвард принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

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