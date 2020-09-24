«Предложение, от которого не отказываются». Кержаков — о назначении тренером «Томи»

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал назначение на пост наставника «Томи».



«Долго ли решался возглавить «Томь»? Точно недолго, потому что это такое предложение, от которого не отказываются. Это очень серьёзный шаг в моей, надеюсь, долгой и успешной тренерской карьере. «Томь» – клуб с историей и хорошей инфраструктурой. Да, сейчас положение незавидное, но я уверен, что всё поправимо, и мы с моим штабом и, самое главное, ребятами приложим максимум усилий, чтобы выправить ситуацию. Мне очень приятно, что Сергей Анатольевич (Жвачкин, губернатор Томской области. – Прим. «Чемпионата») обратил на меня внимание как на молодого специалиста и предложил пост», — сказал Кержаков в ролике на канале «Томи» в YouTube.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кержаков отработает с юношеской сборной России элитный раунд чемпионата Европы U19, а потом покинет команду.

Александр Кержаков возглавил «Томь»