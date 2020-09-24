Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков возглавил «Томь».



Специалист опубликовал в своём «инстаграме» фотографию на фоне эмблемы клуба и сопроводил её эмодзи ручки и бумаги, намекнув на подписание контракта.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кержаков отработает с юношеской сборной России элитный раунд чемпионата Европы U19, а потом покинет команду.



7 сентября «Томь» объявила о расторжении контракта с главным тренером Василием Баскаковым. Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Баскакова, известный томский футболист Виктор Себелев.



«Томь», набрав в 11 матчах 3 очка, занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Ниже располагается лишь «Иртыш» (2).