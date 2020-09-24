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Александр Кержаков возглавил «Томь»

Александр Кержаков возглавил «Томь»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков возглавил «Томь».

Специалист опубликовал в своём «инстаграме» фотографию на фоне эмблемы клуба и сопроводил её эмодзи ручки и бумаги, намекнув на подписание контракта.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кержаков отработает с юношеской сборной России элитный раунд чемпионата Европы U19, а потом покинет команду.

7 сентября «Томь» объявила о расторжении контракта с главным тренером Василием Баскаковым. Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Баскакова, известный томский футболист Виктор Себелев.

«Томь», набрав в 11 матчах 3 очка, занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Ниже располагается лишь «Иртыш» (2).

Кержаков отработает в сборной элитный раунд ЧЕ U19, несмотря на договорённость с «Томью»
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