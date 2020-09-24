Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси возобновил тренировочный процесс. Аргентинский форвард приступил к индивидуальным тренировкам, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
Себастьян Дриусси получил травму в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:1). На 15-й минуте аргентинца унесли с поля на носилках. Изначально было подозрение на разрыв крестообразной связки, но медицинское обследование выявило повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена.
Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году за € 15 млн. В сезоне-2020/2021 нападающий сыграл шесть матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. За всё время выступлений в России форвард провёл 121 встречу, забил 24 мяча и отдал 26 голевых передач.
- 24 сентября 2020
-
17:18
-
17:17
-
17:06
-
16:58
-
16:55
-
16:48
-
16:34
-
16:30
-
16:28
-
16:24
-
16:24
-
15:25
-
15:17
-
15:17
-
15:14
-
15:11
-
14:55
-
14:50
-
14:18
-
13:58
-
13:54
-
13:33
-
13:18
-
13:07
-
12:51
-
12:51
-
12:28
-
12:24
-
11:56
-
11:49
-
11:44
-
11:17
-
11:15
-
10:59
-
10:56