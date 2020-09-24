Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси возобновил тренировочный процесс. Аргентинский форвард приступил к индивидуальным тренировкам, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.



Себастьян Дриусси получил травму в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:1). На 15-й минуте аргентинца унесли с поля на носилках. Изначально было подозрение на разрыв крестообразной связки, но медицинское обследование выявило повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена.



Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году за € 15 млн. В сезоне-2020/2021 нападающий сыграл шесть матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. За всё время выступлений в России форвард провёл 121 встречу, забил 24 мяча и отдал 26 голевых передач.

Себастьяна Дриусси унесли с поля на носилках в матче с «Динамо»