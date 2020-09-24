Карпин: поедет ли к нам Асенсио? Денег не хватит даже на зарплату, не то что на трансфер
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал самых ярких игроков, с которыми работал в своей тренерской карьере.
«В «Спартаке» был Алекс, Веллитон. Сейчас в «Ростове» Ерёменко, Мамаев, Шомуродов, Норманн – их много. Марко Асенсио? Да, был такой молодой в игрок в «Мальорке»! Самый одарённый – он. Общаюсь с ним через „Инстаграм“. Асенсио к нам поедет? У нас денег не хватит даже на его зарплату, не то что на трансфер!» — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».
Нападающий мадридского «Реала» Марко Асенсио успел поработать под руководством Валерия Карпина в «Мальорке», которой российский тренер руководил с 2014 по 2015 год. Выступает в составе «сливочных» с 2015 года. За сборную Испании провёл 24 матча, забил 1 гол.
Карпин назвал Асенсио самым талантливым молодым игроком, которого он тренировал
- 24 сентября 2020
-
18:44
-
18:31
-
18:27
-
18:27
-
18:21
-
18:03
-
18:02
-
17:56
-
17:46
-
17:39
-
17:37
-
17:25
-
17:18
-
17:17
-
17:06
-
16:58
-
16:55
-
16:48
-
16:34
-
16:30
-
16:28
-
16:24
-
16:24
-
15:25
-
15:17
-
15:17
-
15:14
-
15:11
-
14:55
-
14:50
-
14:18
-
13:58
-
13:54
-
13:33
-
13:18
Партнерский контент