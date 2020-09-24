Карпин: поедет ли к нам Асенсио? Денег не хватит даже на зарплату, не то что на трансфер

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал самых ярких игроков, с которыми работал в своей тренерской карьере.



«В «Спартаке» был Алекс, Веллитон. Сейчас в «Ростове» Ерёменко, Мамаев, Шомуродов, Норманн – их много. Марко Асенсио? Да, был такой молодой в игрок в «Мальорке»! Самый одарённый – он. Общаюсь с ним через „Инстаграм“. Асенсио к нам поедет? У нас денег не хватит даже на его зарплату, не то что на трансфер!» — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Нападающий мадридского «Реала» Марко Асенсио успел поработать под руководством Валерия Карпина в «Мальорке», которой российский тренер руководил с 2014 по 2015 год. Выступает в составе «сливочных» с 2015 года. За сборную Испании провёл 24 матча, забил 1 гол.