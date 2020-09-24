Бывшую жену Кержакова насмешило его назначение главным тренером «Томи»

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-форварда «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, прокомментировала его назначение на пост главного тренера «Томи».
«Такой грустный спивающийся фейс», — написала Тюльпанова в комментариях под постом Кержакова в «Инстаграме», добавив к сообщению смеющийся эмодзи.
Кержаков и Тюльпанова поженились в июне 2015 года. Милана является дочерью сенатора Вадима Тюльпанова, который скончался в апреле 2017 года. В том же месяце у пары родился сын Артемий. В мае 2018 года Александр и Милана разорвали отношения, а в апреле 2019-го они развелись.
Сегодня, 24 сентября, Кержаков возглавил «Томь». 7 сентября «Томь» объявила о расторжении контракта с главным тренером Василием Баскаковым. «Томь», набрав в 11 матчах 3 очка, занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
- 24 сентября 2020
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