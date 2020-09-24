Деле Алли выйдет в стартовом составе «Тоттенхэма» на матч Лиги Европы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью включил полузащитника команды Деле Алли в стартовый состав на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Шкендией 79».
«Тоттенхэм»: Харт, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Н'Домбеле, Уинкс, Ламела, Алли, Бергвейн, Сон.
Ранее Моуринью не включил Деле Алли в заявку на матч 2-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Англичанин пропустил два матча подряд. Алли не поехал на матч Лиги Европы с «Локомотивом» из болгарского Пловдива. О травмах или других проблемах со здоровьем у Деле не сообщалось.
Когда у Моуринью спросили, почему хавбек не попал в заявку на матч с болгарской командой, специалист ответил: «Мне не нравится число игроков в моей команде. Очень трудно управлять каждым направлением моей работы. Сложно справиться с этой ситуацией, когда у тебя слишком много игроков».
- 24 сентября 2020
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