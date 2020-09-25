«Бавария» в овертайме обыграла «Севилью» и завоевала Суперкубок УЕФА

В матче за Суперкубок УЕФА «Бавария» обыграла «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:1.

В начале первого тайма Давид Алаба в штрафной «Баварии» нарушил правила на Иване Ракитиче. Судья назначил пенальти, который реализовал Лукас Окампос. На 34-й минуте Леон Горецка сравнял счёт. После подачи с правого фланга атаки «Баварии» в центр чужой штрафной Роберт Левандовски сбросил мяч под удар Горецке, и тот выстрелом в касание отправил мяч в угол ворот.

На 52-й минуте Лерой Зане навесил на линию вратарской, откуда Левандовски головой сбросил мяч на Томаса Мюллера, тот неожиданно сделал обратный пас, и Роберт расстрелял ворота. После видеопросмотра гол был отменён из-за офсайда. Судья также отменил гол, забитый Зане, из-за фола Левандовски. Основное время матча завершилось со счётом 1:1.

В дополнительное время Хави Мартинес вывел «Баварию» вперёд. После розыгрыша углового Алаба оказался первым на подборе на линии штрафной и нанёс удар. Боно парировал мяч перед собой на Мартинеса, и тот головой пробил в дальний верхний угол ворот.

«Бавария» во второй раз в своей истории завоевала Суперкубок УЕФА. На счету «Севильи» — одна победа в турнире.