«Бавария» в овертайме обыграла «Севилью» и завоевала Суперкубок УЕФА

В матче за Суперкубок УЕФА «Бавария» обыграла «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:1.
В начале первого тайма Давид Алаба в штрафной «Баварии» нарушил правила на Иване Ракитиче. Судья назначил пенальти, который реализовал Лукас Окампос. На 34-й минуте Леон Горецка сравнял счёт. После подачи с правого фланга атаки «Баварии» в центр чужой штрафной Роберт Левандовски сбросил мяч под удар Горецке, и тот выстрелом в касание отправил мяч в угол ворот.
На 52-й минуте Лерой Зане навесил на линию вратарской, откуда Левандовски головой сбросил мяч на Томаса Мюллера, тот неожиданно сделал обратный пас, и Роберт расстрелял ворота. После видеопросмотра гол был отменён из-за офсайда. Судья также отменил гол, забитый Зане, из-за фола Левандовски. Основное время матча завершилось со счётом 1:1.
В дополнительное время Хави Мартинес вывел «Баварию» вперёд. После розыгрыша углового Алаба оказался первым на подборе на линии штрафной и нанёс удар. Боно парировал мяч перед собой на Мартинеса, и тот головой пробил в дальний верхний угол ворот.
«Бавария» во второй раз в своей истории завоевала Суперкубок УЕФА. На счету «Севильи» — одна победа в турнире.
- 25 сентября 2020
-
00:52
-
00:39
-
00:32
-
00:14
-
00:07
- 24 сентября 2020
-
23:52
-
23:41
-
23:36
-
23:26
-
23:24
-
23:20
-
23:09
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:44
-
22:37
-
22:32
-
22:21
-
22:21
-
22:10
-
22:07
-
21:59
-
21:57
-
21:53
-
21:43
-
21:24
-
21:00
-
20:52
-
20:51
-
20:47
-
20:36
-
20:30
-
20:23
-
20:14