«Кальяри» объявил о переходе защитника «Интера» Година

Защитник «Интера» Диего Годин стал игроком «Кальяри», сообщает официальный сайт клуба из Сардинии.

Уругваец подписал с «Кальяри» контракт до 30 июня 2023 года. «Фараон» продолжает давние традиции уругвайских игроков красно-синих. Он женат на уроженке Кальяри — Софии, дочери экс-полузащитника «россоблу» Пепе Эрреры. Добро пожаловать в семью, Диего!» — говорится в сообщении пресс-службы «Кальяри».

Сообщалось, что 34-летний игрок будет получать € 3 млн в год. Одной из причин выбора Година стал тот факт, что его супруга родом из Сардинии.



Диего Годин выступал за «Интер» с 2019 года, в стан которого перебрался из «Атлетико» на правах свободного агента. В сезоне-2019/2020 защитник провёл 36 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.