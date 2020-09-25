Пиоли: во многом победа «Милана» в матче отбора Лиги Европы — это заслуга Чалханоглу

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с клубом «Будё-Глимт» (3:2).



«Во многом эта победа — заслуга Чалханоглу. Это невероятный игрок высокого уровня. Он работает в команде, готов всегда поделиться мячом с партнёром, если тот находится в более выгодной позиции. Сложно ожидать дубля от своего футболиста, но я ожидал от него подобной результативности. Он исключительный парень, который достоин быть главным героем встречи», — приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Милан» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где встретится с «Риу Аве». Первая встреча состоится 1 октября. Норвежский «Будё-Глимт» завершил выступление в турнире.