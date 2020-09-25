Владелец «Стяуа» решил избавиться от двух игроков спустя день после их трансфера

Владелец «Стяуа» Георге Бекали принял решение избавиться от двух футболистов спустя день после их трансфера, сообщает журналист Эмануэль Рошу в своём «твиттере» со ссылкой на GSP.

По данным источника, Бекали принял решение вернуть Давида Каяду и Горана Карановича обратно в «Германштадт», откуда они перешли в «Стяуа» 24 сентября. При этом, Каяду и Каранович принимали участие в минувшем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с чешским «Слованом» (0:2). В этом матче Каранович был заменён на десятой минуте. Вместо него на поле вышел Октавиан Попеску. Каяду провел на поле весь матч.

По данным Transfermarkt за переход Карановича «Стяуа» заплатил € 350 тыс. Переход Каяду румынскому клубу обошёлся в € 250 тыс.