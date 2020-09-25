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Владелец «Стяуа» решил избавиться от двух игроков спустя день после их трансфера

Владелец «Стяуа» решил избавиться от двух игроков спустя день после их трансфера
Футбол / Прочие турниры 0

Владелец «Стяуа» Георге Бекали принял решение избавиться от двух футболистов спустя день после их трансфера, сообщает журналист Эмануэль Рошу в своём «твиттере» со ссылкой на GSP.

По данным источника, Бекали принял решение вернуть Давида Каяду и Горана Карановича обратно в «Германштадт», откуда они перешли в «Стяуа» 24 сентября. При этом, Каяду и Каранович принимали участие в минувшем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с чешским «Слованом» (0:2). В этом матче Каранович был заменён на десятой минуте. Вместо него на поле вышел Октавиан Попеску. Каяду провел на поле весь матч.

По данным Transfermarkt за переход Карановича «Стяуа» заплатил € 350 тыс. Переход Каяду румынскому клубу обошёлся в € 250 тыс.

«Стяуа» перед матчем в Лиге Европы остался с 9 полевыми игроками и 3 вратарями
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