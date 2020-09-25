Дмитрий Гунько: «Химки» — это не подстава, а тяжёлый и жёсткий вызов. «Барселона» занята

Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько поделился мыслями о работе в команде. На должности он находился меньше двух месяцев.
«Не считаю, что это подстава. Работа в «Химках» – возможность для меня и игроков. Ребята пробились в РПЛ по спортивному принципу, теперь у них появилась задача проявить себя на новом уровне. У меня была такая же задача. «Химки» – достаточно крепкая команда. Полуфинал Кубка России с «Уралом» и финал с «Зенитом» показали, что команда может терпеть, противодействовать.
«Барселона» занята, там Куман. На тот момент его там не было? Ну да, и «Барселона» думала: Гунько или Куман. Так что «Химки» – это не подстава, а вызов. Тяжёлый и жёсткий – это да. Ну а как?» — цитирует Гунько Sports.ru.
Гунько возглавил «Химки» 1 августа этого года. В отставку его отправили 21 сентября. В настоящее время команда, набрав 3 очка в восьми турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 25 сентября 2020
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