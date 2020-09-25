Черевченко назначен на пост главного тренера «Химок»

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко возглавил «Химки», сообщила пресс-служба подмосковного клуба. Специалист работал в стане «пушкарей» с 2018 по 2020 год. Ранее «Чемпионат» сообщал, что 25 сентября Черевченко подпишет контракт с подмосковным клубом.



Бывший наставник «Химок» Дмитрий Гунько был отправлен в отставку 21 сентября. В матче 8-го тура РПЛ подмосковная команда проиграла «Краснодару» со счётом 2:7. «Химки», набрав 3 очка в восьми стартовых турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в 2 очках от зоны стыковых матчей. Ниже располагается лишь «Ротор» (2).



28 сентября «Химки» примут московское «Динамо» в девятом туре Российской Премьер-Лиги, начало встречи – в 19:00 мск.

Валерий Климов станет помощником Игоря Черевченко в «Химках»