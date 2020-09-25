«Порту» просит у «Манчестер Юнайтед» € 20 млн за Теллеса. Игрок считает цену завышенной

«Манчестер Юнайтед» и «Порту» не могут договориться о трансфере защитника Алекса Теллеса, сообщает The Guardian.



«Драконы» готовы продать 27-летнего футболиста за € 20 млн. Сам бразилец считает требования клуба завышенными. Аналогичной позиции придерживаются и «красные дьяволы». Контракт Теллеса с «Порту» истекает следующим летом, и уже в январе он сможет подписать предварительное соглашение со своим будущим клубом.



Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» уже согласовал условия контракта с Теллесом.



Алекс начинал карьеру на родине, а в 2014 году перебрался в Европу, присоединившись к «Галатасараю». Из турецкого клуба он позднее отправился на правах аренды в «Интер», а в 2016 году перешёл в «Порту».

«Манчестер Юнайтед» согласовал пятилетний контракт с Алексом Теллесом