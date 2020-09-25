Министр спорта МО отреагировал на информацию о новом инвесторе в «Химках»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о появлении нового инвестора в «Химках». Сообщалось, что в клуб придёт бизнесмен Александр Удодов.



«Что касается нового инвестора, то последние новости в СМИ были фейком, к жизни отношения не имеют. Переговоры постоянно какие-то появляются, работа любого клуба», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Химки», набрав 3 очка в восьми матчах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре команда, которую сегодня возглавил Игорь Черевченко, встретится с «Динамо». Матч состоится на стадионе «Арена Химки» 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Министр спорта МО рассказал о цели Черевченко в «Химках»