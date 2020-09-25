ЦСКА и московский центр «Патриот.Спорт» запустили видеочеллендж для школьников

С 25 сентября по 13 октября Московский центр «Патриот.Спорт» и футбольный клуб ЦСКА проводят видеочеллендж «Армейский финт» для столичных школьников.



Для участия в проекте школьникам нужно будет повторить за игроками женской и мужской команд «армейцев» технические элементы, записать видео и выложить в социальные сети с нужным хештегом. Перед упражнением участник должен назвать фамилию, имя, класс и номер школы, а после – посмотреть в камеру и поднять большой палец вверх.



Ролики с футбольными финтами для конкурса среди девочек записали игрок красно-синих Валерия Бизенкова, Маргарита Черномырдина, Дарья Яковлева. Для мальчиков элементы продемонстрировали Адольфо Гайч, Чидера Эджуке и Георгий Щенников. Видео для челленджа с участием футболистов будут выложены на Youtube-канале и в социальных сетях центра «Патриот.Спорт» 25 сентября.

Адольфо Гайч Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Участникам нужно будет выложить видео в личных социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» или «Инстаграм» с хештегами #ФутболПатриот, #ПатриотСпорт, #АрмейскийФинт и #МыЦСКА, подписаться на соответствующую страницу «Патриот.Спорт», а также заполнить регистрационную форму на сайте центра.



«Победители конкурса смогут потренироваться вместе с «армейскими» футболистами, задать интересующие их вопросы игрокам мужской и женской команд. В наше непростое время очень важно приобщать детей к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и спортом. Надеюсь, что у всех ребят, вне зависимости от итогов конкурса, останутся самые приятные воспоминания на всю жизнь», — сообщил генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев.