Кандрева перешёл из «Интера» в «Сампдорию»

Полузащитник миланского «Интера» Антонио Кандрева стал игроком «Сампдории», сообщает пресс-служба генуэзской команды.

«Сампдория» взяла Кандреву в аренду на год с обязательным правом выкупа. Хавбек подписал с генуэзцами контракт до 30 июня 2024 года.

По данным Transfermarkt, Кандрева окончательно перейдёт в «Сампдорию» 1 июля 2021 года. Стоимость трансфера составит € 2,5 млн.

Итальянский полузащитник перешёл в «Интер» из «Лацио» в 2016 году. Кандрева провёл за «Интер» 151 матч, забил 18 голов и отдал 31 результативную передачу.

Ранее защитник «Интера» Диего Годин перешёл в «Кальяри». Уругваец подписал с сардинской командой контракт до 30 июня 2023 года. Годин выступал за «Интер» с 2019 года, в стан которого перебрался из «Атлетико» на правах свободного агента.