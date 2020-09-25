«Сампдория» представила Кандреву в образе официанта, обслуживающего Квальяреллу

Пресс-служба «Сампдории» выложила в «Твиттере» видео, анонсирующее трансфер полузащитника Антонио Кандревы из «Интера».

В ролике Кандрева выступил в роли официанта, который обслуживал 37-летнего нападающего генуэзской команды Фабио Квальяреллу.

Квальярелла в прошлом сезоне серии А провёл 28 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

«Сампдория» взяла Кандреву в аренду на год с обязательным правом выкупа. Хавбек подписал с генуэзцами контракт до 30 июня 2024 года. По данным Transfermarkt, Кандрева окончательно перейдёт в «Сампдорию» 1 июля 2021 года. Стоимость трансфера составит € 2,5 млн.



Итальянский полузащитник перешёл в «Интер» из «Лацио» в 2016 году. Кандрева провёл за «Интер» 151 матч, забил 18 голов и отдал 31 результативную передачу.