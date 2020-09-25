Константин Плиев перешёл из «Ростова» в «Уфу» на правах аренды

Защитник «Ростова» Константин Плиев продолжит карьеру в «Уфе», сообщает официальный сайт уфимского клуба.

Аренда футболиста рассчитана на один сезон. По окончании срока соглашения Плиев может быть выкуплен «Уфой».

23-летний игрок является воспитанником владикавказского футбола. В феврале 2018 года Плиев перешёл в «Ростов» из «Волгаря». Затем дважды уходил в аренду — в «Балтику» и «Рубин». В сезоне-2019/2020 Константин провёл в Российской Премьер-Лиге 13 матчей.

По итогам восьми туров чемпионата России «Уфа» находится на 14-м месте в турнирной таблице, набрав пять очков. Следующий матч в РПЛ подопечные Вадима Евсеева проведут с «Зенитом» в Санкт-Петербурге завтра, 26 сентября. Начало встречи — в 16:30.