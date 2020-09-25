Дортмундская «Боруссия» подписала 16-летнего вингера «Манчестер Сити»

Дортмундская «Боруссия» заключила контракт с 16-летним вингером «Манчестер Сити» Джейми Байно-Гиттенсом.
«Джейми Байно-Гиттенс теперь с нами. Рады, что он присоединился к нашей молодёжной команде. После перехода он будет играть в „Боруссии“ U19. Наш скаутский отдел проделал отличную работу», — приводит слова спортивного директора «Боруссии» Михаэля Цорка пресс-служба клуба.
Сообщалось, что немецкий клуб близок к тому, чтобы подписать футболиста на правах свободного агента. «Пари Сен-Жермен» и «Реал Мадрид» также проявляли интерес к Байно-Гиттенсу, которого называют одним из самых перспективных игроков в Англии.
Отметим, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему считает приоритетной целью приобретение флангового нападающего. Главным кандидатом на эту позицию всё так же является Джейдон Санчо из дортмундской «Боруссии».
- 25 сентября 2020
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