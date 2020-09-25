«Ротору» присудили третье подряд техническое поражение

КДК РФС присудил «Ротору» техническое поражение в матче Кубка России со ставропольским «Динамо».

«За неявку на матч без уважительной причины присудить поражение со счетом 0:3 ФК „Ротор“ в матче 1-го тура элитного группового раунда Кубка России», — сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, из-за вспышки коронавируса «Ротор» был вынужден пропустить два матча в РПЛ и один — в Кубке страны. Команда не сыграла с «Краснодаром» и «Ростовом», за что ей были присуждены технические поражения, а также пропустила матч со ставропольским «Динамо».

«Ротору» разрешили провести матч 9-го тура РПЛ с «Рубином». Игроки и тренеры «Ротора» готовятся к матчу с «Рубином» на базе «Олимпия» в Волгограде. В распоряжении Александра Хацкевича 14 футболистов, среди которых — игроки молодёжной команды. По мере выздоровления и сдачи двух подряд тестов с отрицательным результатом на наличие коронавирусной инфекции к основе присоединятся футболисты, находящиеся на самоизоляции.