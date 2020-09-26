Переболевший коронавирусом Симеоне вернулся на тренировки «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне вернулся на тренировки своей команды после того, как переболел коронавирусом, сообщает Marca.

12 сентября Симеоне сдал анализ на COVID-19, результат которого оказался положительным. После этого аргентинец две недели провёл в самоизоляции и еще два раза сдал анализы, которые показали отрицательный результат. Таким образом, теперь Симеоне может находиться на скамейке запасных «Атлетико» во время матчей.

27 сентября мадридцы в третьем туре чемпионата Испании сезона-2020/2021 сыграют с «Гранадой». Принять участие в этой игре может новичок «Атлетико» уругваец Луис Суарес, перешедший в мадридский клуб из «Барселоны».