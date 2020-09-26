Форвард «Ливерпуля» Брюстер попал в сферу интересов четырёх клубов АПЛ
Нападающий «Ливерпуля» Райан Брюстер попал в сферу интересов четырёх клубов английской Премьер-Лиги. В приобретении 20-летнего форварда заинтересованы «Кристал Пэлас», «Брайтон» и «Шеффилд Юнайтед». «Астон Вилла» присматривалась к молодому англичанину, но не пыталась связаться с красными, сообщает The Independent.
«Ливерпуль» хочет получить за нападающего € 27,4 млн. Красные планируют продать игрока с правом обратного выкупа. Форвард — воспитанник молодёжных команд «Челси» и «Ливерпуля». Сезон-2019/2020 провёл в «Суонси» на правах аренды. В 34 матчах забил 16 мячей и отдал одну результативную передачу. Нападающий выступает за молодёжную сборную Англии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 5,4 млн.
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