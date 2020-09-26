Кокорин — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Тамбовом»

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Спартака» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Спартак».



«Тамбов»: Чагров, Таказов, Шляков, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Килин, Балашов, Обухов, Панченко.



Запасные: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Головня, Карасёв, Кабахидзе, Костюков, Онугха.



«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Кокорин, Ларссон.



Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Урунов, Соболев, Понсе.



Московский «Спартак» набрал 17 очков в 8 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (7) — на 13-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 8 встречах набравший 17 очков.