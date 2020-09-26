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ЦСКА выпустил превью к матчу с «Локомотивом», игроки обратились к фанатам на языке жестов

ЦСКА выпустил превью к матчу с «Локомотивом», игроки обратились к фанатам на языке жестов
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА выпустил ролик к матчу девятого тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который состоится 27 сентября. Начало матча – в 19:00 мск.

«27 сентября в мире отмечается Международный день глухих. Совместно с Фондом развития футбола инвалидов «Равные возможности» футболисты ПФК ЦСКА поучаствовали в уникальной съёмке, в рамках которой с помощью языка жестов обратились к болельщикам.

Хотим обратить ваше внимание на особенность, которая присутствует в футбольном мире и вокруг нас, и напомнить: когда мы едины, мы непобедимы», — такими словами сопроводила ролик пресс-служба ЦСКА.

В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 команда набрала 16 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ролик можно посмотреть на YouТube-канале ЦСКА.

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