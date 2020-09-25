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ЦСКА продал все билеты на матч с «Локомотивом»

ЦСКА продал все билеты на матч с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что все билеты на московское дерби в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» проданы.

«Армейский» клуб реализовал всю билетную программу на домашний матч. Доступными остаются только VIP-категории. Дополнительных поступлений билетов в кассах не будет. Кассы в день матча будут закрыты», — написала пресс-служба красно-синих в "Инстаграме".

Московское дерби ЦСКА — «Локомотив» состоится 27 сентября. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» и начнётся в 19:00 по московскому времени.

По итогам восьми туров чемпионата «армейцы» располагаются на третьем месте турнирной таблицы с 16 очками в активе. «Локомотив» (12) занимает восьмую строчку.

В минувшем сезоне красно-зелёные заняли второе место, ЦСКА — четвёртое.

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