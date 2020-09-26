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Энди Коул: «Манчестер Юнайтед» не хочет тратить сумасшедшие деньги на трансфер Санчо

Энди Коул: «Манчестер Юнайтед» не хочет тратить сумасшедшие деньги на трансфер Санчо
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул выразил мнение, что трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в английский клуб не состоится из-за финансовых трудностей.

"€ 120 млн за Санчо? Это большие деньги, сумасшедшие деньги. Не знаем, когда болельщики смогут вернуться на трибуны. Каждый клуб сейчас теряет целое состояние. Взгляните на «Реал» — такой большой клуб не тратит деньги в нынешнее трансферное окно. О чём это говорит? О том, что с футболом что-то не так.

Думаю, «Манчестер Юнайтед» не хочет тратить такие суммы на Санчо. Если появится нужный игрок по разумной цене, в команде согласятся. Но в нынешней ситуации € 120 млн — это слишком много", — приводит слова Коула Goal.com со ссылкой на PA Agency.

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