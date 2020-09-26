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Тедеско: Кутепов — профессионал, он выкладывался на тренировках на 100%

Тедеско: Кутепов — профессионал, он выкладывался на тренировках на 100%
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0), а также поделился мнением об игре Ильи Кутепова.

«Хорошо провели второй тайм, удалось забить. Рад, что отменённый гол Понсе не повлиял на результат. Где лучше играть Кутепову? Он хорошо проявил себя на обоих позициях, хоть и не играл долго. В прошлом матче не было Жиго, сегодня Илья сыграл вместо Маслова. Он профессионал и справился с задачей, выкладывался на тренировках на 100%. Ничего не имею против Ильи, просто надо принимать решения в интересах команды», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Никита Дарквеев.

После победы в матче с «Тамбовом» красно-белые, набрав 20 очков, вышли на первое место в турнирной таблице. «Тамбов» (7) потерпел второе поражение подряд и остался на 13-м месте. В 10-м туре «Спартаку» предстоит встреча с «Зенитом».

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