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Овчинников: хотелось бы, чтобы Марадишвили повторил путь Головина

Овчинников: хотелось бы, чтобы Марадишвили повторил путь Головина
Футбол / РПЛ 0

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников ответил на вопрос, с чем связана хорошая игра на старте сезона полузащитников Константина Кучаева и Константина Марадишвили.

«Это связано, на мой взгляд, с доверием, а также с огромной работой на тренировках. Мой взгляд может быть субъективным, но, думаю, ребята из нашей академии, которые сейчас есть в первой команде, почувствовали доверие со стороны тренерского штаба и пытаются максимально этим воспользоваться. Их заслуги — по трудам. Если говорить о Марадишвили, он прибавляет от матча к матчу и становится более уверенным. Хочется, чтобы он повторил путь Головина.

Нельзя не отметить и Наира Тикнизяна. Мы на него рассчитываем, и он даёт для этого основания. Хотелось бы, чтобы и дальше он шёл по восходящей. Тренерский штаб приложит максимум усилий, чтобы развить его качества. Нельзя его не похвалить. Усердно работает, и это даёт плоды. Мы всё это видим», — цитирует Овчинникова пресс-служба клуба.

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