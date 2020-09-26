Евсеев — о 0:6 от «Зенита»: думаю, это поражение может стать для меня последним в «Уфе»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал разгром (0:6) в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Тяжело что-то говорить, когда проигрываешь 0:6. Что случилось? Если бы знал, наверное, этого бы не произошло. «Зенит» воспользовался тем, чем хотел. При первом же перехвате соперник создавал проблемы. У них была свобода как в пространстве, так и в единоборствах. Если говорить о нашей игре, мы держали мяч, но не создавали остроту у чужих ворот.



Это самый тяжёлый проигрыш за время пребывания в «Уфе»? Думаю, он может быть последним. Потому что команда «Уфа» проиграла со счётом 0:6. Ничего не считаю, что у меня нет кредита доверия. Лишь говорю о том, что всё возможно", — сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».