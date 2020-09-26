Новичок Серии А «Беневенто» в первом матче сезона обыграл «Сампдорию», уступая — 0:2
В матче 2-го тура итальянской Серии А «Беневенто» одержал победу над «Сампдорией». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
К 33-й минуте «Сампдория» вела со счётом 2:0. Первый гол забил Фабио Квальярелла с передачи Федерико Бонаццоли. Второй мяч в ворота «Беневенто» отправил Омар Коллей, ассистировал ему дебютант «Сампдории» Антонио Кандрева.
Однако «Беневенто» смог перевернуть игру. Лука Кальдирола оформил дубль, забив на 33-й и 72-й минутах, а в концовке матча Гаэтано Летиция забил победный гол гостей, голевую передачу отдал Марко Сау.
«Беневенто» по итогам прошлого сезона во второй раз в своей истории вышел в Серию А. «Сампдория» в минувшем сезоне Серии А заняла 15-е место.
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