Ловрен: хорошая работа, парни. Поздравляю Дзюбу с хет-триком

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу над «Уфой» (6:0) в матче 9-го тура РПЛ.

«Хорошая работа, парни. Поздравляю Дзюбу с хет-триком», — написал Ловрен на своей странице в «Инстаграме».

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 6:0.



На 24-й минуте встречи счёт открыл Сердар Азмун, ассистировал ему Вильмар Барриос. Спустя восемь минут Артём Дзюба реализовал пенальти, назначенный за фол на Азмуне. На 61-й минуте Азмун оформил дубль. Александр Ерохин принял мяч на правом фланге, финтом ушёл от соперника и прострелил к центру на Дзюбу, тот мягкой передачей вывел Азмуна на ударную позицию, и Сердар точно пробил низом под правую штангу.



Спустя 11 минут Дзюба забил четвёртый гол после навеса Ерохина. На 88-й минуте Дзюба оформил хет-трик. Шестой гол питерцев на счету Алексея Сутормина.