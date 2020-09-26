Ловрен: хорошая работа, парни. Поздравляю Дзюбу с хет-триком

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу над «Уфой» (6:0) в матче 9-го тура РПЛ.
«Хорошая работа, парни. Поздравляю Дзюбу с хет-триком», — написал Ловрен на своей странице в «Инстаграме».
В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 6:0.
На 24-й минуте встречи счёт открыл Сердар Азмун, ассистировал ему Вильмар Барриос. Спустя восемь минут Артём Дзюба реализовал пенальти, назначенный за фол на Азмуне. На 61-й минуте Азмун оформил дубль. Александр Ерохин принял мяч на правом фланге, финтом ушёл от соперника и прострелил к центру на Дзюбу, тот мягкой передачей вывел Азмуна на ударную позицию, и Сердар точно пробил низом под правую штангу.
Спустя 11 минут Дзюба забил четвёртый гол после навеса Ерохина. На 88-й минуте Дзюба оформил хет-трик. Шестой гол питерцев на счету Алексея Сутормина.
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