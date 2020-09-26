Зинченко может присоединиться к «Барселоне» лишь в случае ухода Фирпо

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может перейти в «Барселону» лишь в том случае, если игрок каталонцев Хуниор Фирпо будет отдан в аренду, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, на сегодняшний день сине-гранатовые не ведут переговоров с «горожанами» об аренде Зинченко. Кроме того, место Фирпо может занять 20-летний Хуан Миранда.
Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» ради приобретения 29-летнего сенегальского защитника «Наполи» Калиду Кулибали готов расстаться с двумя игроками обороны — Александром Зинченко и Николасом Отаменди.
В сезоне-2019/2020 Александр Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 19 матчей в английской Премьер-лиге, в его пассиве одна красная карточка. Результативными действиями украинец не отметился. До переезда в АПЛ 23-летний футболист выступал за российскую «Уфу».
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