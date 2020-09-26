«Интер» вырвал победу у «Фиорентины», забив два гола в концовке

В матче 2-го тура итальянской Серии А «Интер» одержал победу над «Фиорентиной». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Счёт на 3-й минуте встречи открыл форвард «Фиорентины» Кристиан Куаме. В концовке первого тайма Лаутаро Мартинес забил ответный мяч. На 52-й минуте защитник «фиалок» Федерико Чеккерини забил автогол. Спустя пять минут Гаэтано Кастровилли сравнял счёт, ассистировал ему Франк Рибери.

Федерико Кьеза вывел «фиалок» вперёд на 63-й минуте, Рибери отдал ещё одну голевую передачу. Однако в концовке встречи «Интер» вырвал победу благодаря голам Ромелу Лукаку и Данило Д'Амброзио, ассисты на счету Алексиса Санчеса и Ашрафа Хакими.

Для «Интера» эта встреча стала первой в новом сезоне Серии А. «Фиорентина» в 1-м туре обыграла «Торино» (1:0).